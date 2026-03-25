Криштиану Роналду-младший, сын известного нападающего «Аль-Наср» и Криштиану Роналду, принял участие в тренировке с командой U16 академии мадридского «Реала». По информации The Athletic, португалец имеет все шансы стать полноценным игроком испанского клуба.

На текущий момент Роналду-младший играет за саудовский «Аль-Наср», но ранее он уже выступал за сборную Португалии до 15 лет и помог ей завоевать титул на международном турнире в Хорватии, забив два гола в финальном матче.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду играл за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 годы, после чего перешел в туринский «Ювентус». За время выступлений в «Реале» он забил 450 голов в 438 матчах и отдал 131 результативную передачу.