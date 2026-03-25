Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер, ранее выступавший за «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и сборную Англии, заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

«Сейчас я чувствую, что мог бы продолжать играть еще пару лет, если бы захотел. Однако это требует правильного подхода. Я по-прежнему полон энергии и мотивации как физически, так и психологически. За мной очень хорошо ухаживают, а физиотерапевты делают свою работу на высшем уровне», — сказал Милнер в интервью BBC Sport.

В этом году 40-летний полузащитник установил рекорд Английской Премьер-лиги по количеству сыгранных матчей и продолжает его обновлять. На данный момент в его активе 657 игр в чемпионате Англии.

В текущем сезоне Милнер забил один гол и отдал одну результативную передачу в 21 матче за «Брайтон».