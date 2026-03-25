Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит рассказал о составе своей команды в товарищеском матче против команды России.
«Нам придется сыграть молодым составом — многие игроки не были доступны для этой игры по разным причинам. Не приедут Биссума "Тоттенхэма", Сангаре и Айдара из "Ланса", Лассана Кулибали из "Лечче", Войо Кулибали из "Сассуоло", Нене из "Фенербахче", Туре из "Бешикташа", Траоре из "Парижа" и еще несколько игроков основной команды», — цитирует Саинтфита «Матч ТВ».
Подопечные Валерия Карпина сыграют против африканцев 31 марта в Санкт-Петербурге