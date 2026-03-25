Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о работе в московском «Динамо».

Валерий Карпин — главный тренер сборной России

Напомним, что специалист возглавил «бело-голубых» летом прошлого года.  Уже осенью Карпин покинул «Динамо».

«Если сборная играет в отборочных матчах, да, тут даже вариантов нет.  Не было бы даже вариантов (совмещения), ели сборная играла бы в официальных матчах.  Была бы сборная и всё.  Так как сборная находится в нынешней ситуации, такая возможность, я думал, что есть.

Я ошибался?  Возможно.  Скорее всего.  И что?  Ну, ошибался.  Что теперь?  Ну, ошибся, допустим. "Валерий Георгиевич, вы ошиблись, что пошли в Динамо?".  Я говорю: "Да, ошибся".  Тебе спокойней становится?  Ты расслабился?  Таких ошибок больше не будет.  Будут другие ошибки», — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».