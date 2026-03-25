Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о работе в московском «Динамо».

Напомним, что специалист возглавил «бело-голубых» летом прошлого года. Уже осенью Карпин покинул «Динамо».

«Если сборная играет в отборочных матчах, да, тут даже вариантов нет. Не было бы даже вариантов (совмещения), ели сборная играла бы в официальных матчах. Была бы сборная и всё. Так как сборная находится в нынешней ситуации, такая возможность, я думал, что есть.

Я ошибался? Возможно. Скорее всего. И что? Ну, ошибался. Что теперь? Ну, ошибся, допустим. "Валерий Георгиевич, вы ошиблись, что пошли в Динамо?". Я говорю: "Да, ошибся". Тебе спокойней становится? Ты расслабился? Таких ошибок больше не будет. Будут другие ошибки», — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».