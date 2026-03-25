Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа придумал новый ритуал для команды. После побед он угощает футболистов завтраком, пишет The Touchline.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

По данным издания, на следующий день после успешных матчей 43-летний специалист берет поднос, как официант, и подходит к каждому игроку. Например, после недавней победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Арбелоа угостил команду пончиками и круассанами.

Этот метод помогает поддерживать мотивацию и позитивный настрой в команде. Тренер также использует такие неформальные традиции, чтобы укрепить командный дух.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в обоих матчах — 3:0 и 2:1. В следующем раунде турнира «сливочные» сыграют против мюнхенской «Баварии».