Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа придумал новый ритуал для команды. После побед он угощает футболистов завтраком, пишет The Touchline.
По данным издания, на следующий день после успешных матчей 43-летний специалист берет поднос, как официант, и подходит к каждому игроку. Например, после недавней победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Арбелоа угостил команду пончиками и круассанами.
Этот метод помогает поддерживать мотивацию и позитивный настрой в команде. Тренер также использует такие неформальные традиции, чтобы укрепить командный дух.
«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в обоих матчах — 3:0 и 2:1. В следующем раунде турнира «сливочные» сыграют против мюнхенской «Баварии».