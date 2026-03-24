Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич объяснил, почему сербский клуб отказал в проведении товарищеского матча «Спартаку» в июле.

«У нас запланирован матч с "Зенитом" в июле, и это вполне нормально, ведь мы играем с "Зенитом" каждый год. Никто из "Спартака" не связывался с нами по поводу этого матча, и неправда, что Деян Станкович делал какие‑либо заявления относительно товарищеских матчей», — сказал Терзич «СЭ».

Пока точная дата проведения игры неизвестна. Деян Станкович сейчас тренирует «Црвену Звезду».