Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о своем вызове в ряды сборной России.

Валентин Пальцев globallookpress.com

«Приятно находиться дома и приятно быть в составе сборной России — это все мои ощущения.  Я к этому стремлюсь, и благодаря "Краснодару" это становится более реально: я надеялся, верил и работал ради того, чтобы клуб поднимался и оставался наверху турнирной таблицы.

В сборной хорошая команда, хороший коллектив, все поддерживают, все подсказывают.  После первой тренировки чувствую себя в хорошей форме, в хорошем состоянии.  Быть в сборной — это гордость, думаю, не надо это описывать.  Место сборов ощущаю не только как базу сборной, но и как свой родной дом.  О сопернике абсолютно ничего не знаю», — цитирует Пальцева «Чемпионат».

Напомним, что в марте сборная России проведет товарищеские матчи с национальными командами Никарагуа и Мали.