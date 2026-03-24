Форварды «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо и Беньямин Шешко не помогут сборным Камеруна и Словении в ближайших товарищеских встречах, сообщает сайт манкунианцев.

26‑летний камерунец Мбемо покинул поле в игре против «Борнмута» (2:2) в последнем туре АПЛ на 71-й минуте и уже сообщил, что не поедет в расположение сборной Камеруна «в качестве меры предосторожности». Таким образом, он пропустит товарищеские встречи с Китаем и Австралией.

22‑летний словенец Шешко последнее время постоянно играл с болью и решил поправить здоровье в паузу на матчи сборных. Он пропустит товарищеские матчи против Венгрии и Черногории.

В этом сезоне Мбемо в 27 матчах за «МЮ» забил 9 голов и сделал 3 ассиста. У Шешко — 10 голов и 1 передача в 28 встречах.