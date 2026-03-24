Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался по поводу важности Лионеля Месси для американской команды.

globallookpress.com

«Очевидно, без него мы не сможем достичь поставленных перед нами целей.  В ближайшие пару месяцев у нас будет не так много матчей в середине недели.  Их будет всего два или три, в остальное время будем проводить по одной игре в неделю.  Чем дольше мы сможем рассчитывать на Лео, тем лучше», — приводит слова Маскерано Marca.

В текущем сезоне МЛС 38-летний Месси принял участие в четырех матчах, в которых смог забить четыре мяча.