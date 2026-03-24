Бывший футболист сборной России Павел Мамаев высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в последних матчах.

Павел Мамаев
globallookpress.com

«Ключевым изменением в игре Соболева стало то, что он просто начал забивать.  Он никогда не был плохим футболистом.  Соболев — хороший нападающий.  Просто чуть не везло.  А сейчас начал забивать и у всех риторика сменилась.  Я еще год назад говорил, что ему надо дать время и возможность», — цитирует Мамаева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 29-летний Соболев принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал три ассиста.