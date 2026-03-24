Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слухи о возможном назначении в мадридский «Реал».

«Когда новость становится настоящей новостью? Когда кто-то просто записывает что-то на бумаге или когда в этом есть хоть капля правды?

Как это должно выглядеть? Что, "Реал" мне звонит и говорит: "Юрген, можешь себе такое представить?" Флорентино Перес звонит и спрашивает: "Юрген, как дела? Хочешь попробовать?" Или достаточно, чтобы какое-то СМИ — неважно, это ИИ или люди — написало любую ерунду? Это меня раздражает, и мне приходится постоянно на это реагировать.

Если бы "Реал" действительно звонил, в какой-то момент об этом стало бы известно. А всё это полная чепуха. Они ни разу не звонили! Мой агент рядом, можете спросить у него — ему тоже никто не звонил. Представьте, сколько времени уже продолжается эта история… Говорят, что я ещё и "Атлетико" буду тренировать — вероятно, одновременно. Вам стоит немного критичнее относиться к таким слухам.

Сейчас я об этом не задумываюсь. Но как тренер я ещё не завершил свою карьеру. Я не достиг пенсионного возраста. Кто знает, что ждёт в ближайшие годы? Ничего не запланировано.

Извините, "Реал". Сначала вам нужно позвонить, прежде чем я смогу что-то сказать», — приводит слова Клоппа Goal.

Клопп занимает должность руководителя футбольного отдела в компании «Ред Булл» с 2025-го года.