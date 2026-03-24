Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слухи о возможном назначении в мадридский «Реал».

Юрген Клопп

«Когда новость становится настоящей новостью?  Когда кто-то просто записывает что-то на бумаге или когда в этом есть хоть капля правды?

Как это должно выглядеть?  Что, "Реал" мне звонит и говорит: "Юрген, можешь себе такое представить?" Флорентино Перес звонит и спрашивает: "Юрген, как дела?  Хочешь попробовать?" Или достаточно, чтобы какое-то СМИ — неважно, это ИИ или люди — написало любую ерунду?  Это меня раздражает, и мне приходится постоянно на это реагировать.

Если бы "Реал" действительно звонил, в какой-то момент об этом стало бы известно.  А всё это полная чепуха.  Они ни разу не звонили!  Мой агент рядом, можете спросить у него — ему тоже никто не звонил.  Представьте, сколько времени уже продолжается эта история… Говорят, что я ещё и "Атлетико" буду тренировать — вероятно, одновременно.  Вам стоит немного критичнее относиться к таким слухам.

Сейчас я об этом не задумываюсь.  Но как тренер я ещё не завершил свою карьеру.  Я не достиг пенсионного возраста.  Кто знает, что ждёт в ближайшие годы?  Ничего не запланировано.

Извините, "Реал".  Сначала вам нужно позвонить, прежде чем я смогу что-то сказать», — приводит слова Клоппа Goal.

Клопп занимает должность руководителя футбольного отдела в компании «Ред Булл» с 2025-го года.