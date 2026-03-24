Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия высказался о своем дебютном вызове в ряды национальной команды Испании.

«Сейчас я невероятно взволнован. Каждый игрок хочет выступать за национальную команду, а тем более в год чемпионата мира. Поэтому я безумно рад быть здесь.

Как узнал о вызове? В тот момент я находился на тренировке "Барселоны", ко мне подошёл физиотерапевт, показал свой телефон и обнял меня», — приводит слова Гарсии AS.

Напомним, что в марте сборная Испании проведет товарищеские матчи с командами Сербии (27 числа) и Египта (31 числа).