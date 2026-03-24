Основной защитник «Ромы» Зеки Челик может покинуть команду после окончания сезона, информирует Tuttomercatoweb.

Соглашение 29-летнего турка заканчивается в июне 2026 года и пока никак не может быть пролонгировано, несмотря на желание римлян и их главного тренера Джан Пьеро Гасперини сохранить игрока в составе.

Основным камнем преткновения является зарплата. «Рома» предлагает 2 млн евро за сезон, тогда как окружение Челика настаивает на 4 млн евро, что явно не устраивает клуб.

При Гасперини турок превратился в основного защитника, выступая на позиции латераля или центрального защитника. В этом сезоне он провёл 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал 4 ассиста. Сейчас Челика оценивают в 12 млн евро; уже известно об интересе к нему со стороны «Ювентуса».