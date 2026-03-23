Нападающий Винисиус лаконично отреагировал на победу «Реала» в мадридском дерби.

«Мадрид — единственный в своём роде», — написал бразильский форвард в соцсетях.

Команда под руководством Альваро Арбелоа обыграла «Атлетико» со счётом 3:2 в рамках 29-го тура Ла Лиги. Главным героем встречи стал именно Винисиус — он оформил дубль. При этом «сливочные» доигрывали матч вдесятером из-за удаления Федерико Вальверде.

«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, продолжая преследовать «Барселону». В свою очередь, «Атлетико» остаётся на третьей позиции.