Футболист махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался по поводу совместной работы с главным тренером команды Вадимом Евсеевым.

«Евсеев — просто прямолинейный человек. Говорит, что думает. Наверное, это его главное качество, которое играет в лучшую сторону. А так, он обычный человек, чего-то особенного про него сказать не могу. С ним мы стараемся больше играть в атаку, перешли на четыре защитника. Пока мы стараемся воплотить это на поле», — цитирует Глушкова «Советский спорт».

«Динамо» набрало 21 балл и находится на 12-м месте в турнирной таблице.