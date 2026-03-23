Форвард «Спартака» Ливай Гарсия прокомментировал победу над «Оренбургом» в 22-м туре РПЛ. Футболист забил один из голов. В воскресенье красно-белые выиграли матч со счетом 2:0.

«Конечно, мне нужно было использовать мои сильные качества. Цепляться за мяч, открываться за спину, вбегать. Все это пошло на пользу команде.

Что касается гола, то мы на тренировках отрабатываем эти треугольники, разные комбинации. В любом случае, это всегда определенный инстинкт, когда открываешься в зону», — сказал Гарсия «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 38 очков в 22-х матчах и идет шестым в таблице РПЛ. 5 апреля москвичи примут «Локомотив».