Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка английской лиги.

«В этой игре были разные моменты. В первом тайме, думаю, у нас случались действительно хорошие эпизоды, считаю, что мы оказались лучшей командой. Мы находились ближе к победе и должны были вести со счетом 1:0, это изменило бы ход матча.

Во втором тайме у нас появились проблемы, особенно в первые 18-20 минут, с тем, чтобы выбраться из блока, лучше прессинговать соперника и контролировать мяч после отборов. Затем мы неожиданно потеряли мяч, и через три минуты они забили еще один гол при похожих обстоятельствах. В этом нужно отдать должное сопернику: их футболисты так хороши в такие моменты и умеют пользоваться этим. У нас были свои моменты, мы их упустили, и мы должны это принять», — цитирует Артету пресс-служба «канониров».