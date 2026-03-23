Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал удаление хавбека Федерико Вальверде в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (3:2). Игрок «сливочных» получил красную карточку на 77-й минуте встречи.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Это сложно понять. Я благодарен арбитру за то, что он подошёл к боковой линии и объяснил мне ситуацию. Иногда в реальном времени игра выглядит так, как есть. Когда я посмотрю её ещё раз, я могу увидеть её по-другому.

Тем не менее эти 15 минут стали ещё одним прекрасным проявлением характера, товарищества и солидарности. Хорошо, что, это не переросло ни во что серьёзное», — цитирует Арбелоа AS.

«Реал» находится на второй позиции в таблице Ла Лиги, набрав 69 очков.