«Ноттингем Форест» одержал победу над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «лесников» голы записали на свой счет Игор Жезус на 45-й минуте, Морган Гиббс-Уайт на 62-й минуте и Тайво Авонийи на 87-й минуте.
ТоттенхэмЛондон0:3Ноттингем ФорестНоттингем
0:1 Игор Жезус 45' 0:2 Морган Гиббз-Уайт 62' 0:3 Тайво Авонийи 87'
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен (Дестини Удоджи 46'), Джед Спенс (Лукас Бергвалль 46'), Педро Порро, Арчи Грей (Конор Галлахер 84'), Папе Сарр, Ришарлисон (Ксави Симонс 67'), Матис Тель (Рандаль Коло Муани 67'), Доминик Соланке
Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Игор Жезус (Тайво Авонийи 71'), Каллум Хадсон-Одои (Райан Йейтс 70'), Морган Гиббз-Уайт (Николас Домингес 90'), Омари Хатчинсон (Дан Ндой 80'), Эллиот Андерсон (Джеймс Макати 90'), Ибраим Сангаре, Ола Эйна
Жёлтые карточки: Дестини Удоджи 82' — Ибраим Сангаре 53', Тайво Авонийи 88'
После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе. «Тоттенхэм» — на 17-й строчке с 30-ю баллами.