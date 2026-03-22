«Ноттингем Форест» одержал победу над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «лесников» голы записали на свой счет Игор Жезус на 45-й минуте, Морган Гиббс-Уайт на 62-й минуте и Тайво Авонийи на 87-й минуте.

Результат матча Тоттенхэм Лондон 0:3 Ноттингем Форест Ноттингем 0:1 Игор Жезус 45' 0:2 Морган Гиббз-Уайт 62' 0:3 Тайво Авонийи 87' Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен ( Дестини Удоджи 46' ), Джед Спенс ( Лукас Бергвалль 46' ), Педро Порро, Арчи Грей ( Конор Галлахер 84' ), Папе Сарр, Ришарлисон ( Ксави Симонс 67' ), Матис Тель ( Рандаль Коло Муани 67' ), Доминик Соланке Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Игор Жезус ( Тайво Авонийи 71' ), Каллум Хадсон-Одои ( Райан Йейтс 70' ), Морган Гиббз-Уайт ( Николас Домингес 90' ), Омари Хатчинсон ( Дан Ндой 80' ), Эллиот Андерсон ( Джеймс Макати 90' ), Ибраим Сангаре, Ола Эйна Жёлтые карточки: Дестини Удоджи 82' — Ибраим Сангаре 53', Тайво Авонийи 88'

Статистика матча 3 Удары в створ 7 5 Удары мимо 0 58 Владение мячом 42 13 Угловые удары 3 2 Офсайды 0 13 Фолы 12

После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе. «Тоттенхэм» — на 17-й строчке с 30-ю баллами.