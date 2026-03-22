Голкипер «Акрона» Игнат Тереховский поделился мнением о разгромном поражении своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:5).

Игнат Тереховский — голкипер «Акрона» globallookpress.com

«Много кто получал пять мячей, мы могли пропустить и больше. Нужно сделать выводы, я не вижу ничего страшного — проиграли и проиграли. Проигрывают с разным счётом, я не вижу здесь ничего такого.

Мы отдали центр, я пытался направить партнёров на обратное — чтобы не отклеивались от нападающих "Локомотива". В первом тайме, если я выручал, Дзюба говорил: "Молодец!" А чего поддерживать? Мир не рухнул», — передает слова Тереховского Чемпионат.

После этого матча «Акрон» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против ЦСКА 4-го апреля.