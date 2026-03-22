В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на выезде победил «Санкт-Паули» со счетом 2:1.
Открыли счет в игре хозяева усилиями Данела Синани на 24-й минуте, но голы Игоря Матановича на 65-й и 78-й минутах перевернули игру и принесли победу гостям.
Результат матча
Санкт-ПаулиГамбург1:2ФрайбургФрайбург
1:0 Данель Синани 24' 1:1 Игор Матанович 65' 1:2 Игор Матанович 78'
Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Аркадиуш Пырка, Ларс Рицка (Луис Оппи 68'), Эрик Смит, Матиас Расмуссен (Коннор Меткалф 84'), Джексон Ирвайн, Джоэл Чима Фудзит, Матиас Перейра Лаж (Андреа Унтонджи 84'), Данель Синани, Tomoya Ando (Мартин Каарс 89')
Фрайбург: Ноа Атуболу, Ян-Никлас Бесте (Филипп Линхарт 46'), Жорди Макенго, Бруно Огбус (Сирьяк Ириэ 46'), Маттиас Гинтер, Филипп Треу, Винченцо Грифо (Дерри Шерхант 68'), Юито Судзуки, Иоганн Манзамби (Патрик Остерхаге 89'), Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович (Лукас Хёлер 86')
Жёлтые карточки: Tomoya Ando 14' — Юито Судзуки 90+8'
«Фрайбург» набрал 37 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» с 24 баллами идет 16-й.