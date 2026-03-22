В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на выезде победил «Санкт-Паули» со счетом 2:1.

Открыли счет в игре хозяева усилиями Данела Синани на 24-й минуте, но голы Игоря Матановича на 65-й и 78-й минутах перевернули игру и принесли победу гостям.

Результат матча Санкт-Паули Гамбург 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:0 Данель Синани 24' 1:1 Игор Матанович 65' 1:2 Игор Матанович 78' Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Аркадиуш Пырка, Ларс Рицка ( Луис Оппи 68' ), Эрик Смит, Матиас Расмуссен ( Коннор Меткалф 84' ), Джексон Ирвайн, Джоэл Чима Фудзит, Матиас Перейра Лаж ( Андреа Унтонджи 84' ), Данель Синани, Tomoya Ando ( Мартин Каарс 89' ) Фрайбург: Ноа Атуболу, Ян-Никлас Бесте ( Филипп Линхарт 46' ), Жорди Макенго, Бруно Огбус ( Сирьяк Ириэ 46' ), Маттиас Гинтер, Филипп Треу, Винченцо Грифо ( Дерри Шерхант 68' ), Юито Судзуки, Иоганн Манзамби ( Патрик Остерхаге 89' ), Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович ( Лукас Хёлер 86' ) Жёлтые карточки: Tomoya Ando 14' — Юито Судзуки 90+8'

Статистика матча 5 Удары в створ 6 4 Удары мимо 6 49 Владение мячом 51 3 Угловые удары 2 5 Офсайды 3 9 Фолы 6

«Фрайбург» набрал 37 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» с 24 баллами идет 16-й.