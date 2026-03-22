В 22‑м туре российской Премьер‑лиги «Оренбург» на своём поле уступил московскому «Спартаку» со счётом 0:2.
На 17‑й минуте красно‑белые вышли вперёд после точного удара Ливая Гарсии с передачи Эсекьеля Барко.
Второй гол был забит на 25‑й минуте Русланом Литвиновым.
Во втором тайме была примерно равная игра, и голов зрители больше не увидели.
Оренбург: Эдуардо Кейрос, Ovsyannikov, Moufi, Palacios, Khotulev, Vedernikov, Avanesyan, Thompson, Puebla, Gurluk, Savelyev
Спартак: Маркос Маркиньос, Maksimenko, Denisov, Wooh, Djiku, Zobnin, Umyarov, Litvinov, Fernandes, Barco, Garcia
Жёлтая карточка: Маркос Маркиньос 39' (Спартак)
Сейчас «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в таблице РПЛ. «Оренбург» (18 очков) располагается в зоне вылета.