В 22‑м туре российской Премьер‑лиги «Оренбург» на своём поле уступил московскому «Спартаку» со счётом 0:2.

Руслан Литвинов

На 17‑й минуте красно‑белые вышли вперёд после точного удара Ливая Гарсии с передачи Эсекьеля Барко.

Второй гол был забит на 25‑й минуте Русланом Литвиновым.

Во втором тайме была примерно равная игра, и голов зрители больше не увидели.

Результат матча

ОренбургОренбургОренбург0:2СпартакСпартакМосква
Оренбург:  Эдуардо Кейрос,  Ovsyannikov,  Moufi,  Palacios,  Khotulev,  Vedernikov,  Avanesyan,  Thompson,  Puebla,  Gurluk,  Savelyev
Спартак:  Маркос Маркиньос,  Maksimenko,  Denisov,  Wooh,  Djiku,  Zobnin,  Umyarov,  Litvinov,  Fernandes,  Barco,  Garcia
Жёлтая карточка:  Маркос Маркиньос 39' (Спартак)

Сейчас «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в таблице РПЛ.  «Оренбург» (18 очков) располагается в зоне вылета.