«Арсенал», «Ювентус» и «Челси» планируют приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, который в текущем сезоне выступает за «Барселону» на правах аренды. Об этом пишет Football365.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Каталонский клуб хочет сохранить Рашфорда, но рассматривает возможность повторной аренды игрока. «Красные дьяволы», в свою очередь, планируют продать 28-летнего футболиста, чтобы получить значительную прибыль.

Однако «Манчестер Юнайтед» может не продать Рашфорда «Арсеналу» и «Челси», чтобы не укреплять своих конкурентов. В текущем сезоне Рашфорд сыграл 38 матчей во всех турнирах, забив десять голов и отдав 13 результативных передач.