Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился своими мыслями о предстоящих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала».

Йозуа Киммих globallookpress.com

«Мы с нетерпением ожидаем этой встречи. С момента моего прихода в команду мы уже несколько раз играли с "Реалом", но каждый раз нас выбивали из турнира. Мы не всегда уступали на поле, часто просто не везло. Настало время изменить эту ситуацию… Мы находимся в отличной форме и с нетерпением ждем предстоящего матча», — цитирует Киммиха Footmercato.

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» состоятся 7 и 15 апреля. В предыдущем раунде мюнхенцы обыграли итальянскую «Аталанту», а «Реал» победил «Манчестер Сити».

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2026 года состоится 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште, Венгрия.