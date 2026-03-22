«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1) в матче 30-го тура итальянской Серии А.
На 14-й минуте «старая синьора» вышла вперед благодаря голу Кенана Йылдыза.
«Сассуоло» сумел сравнял счет на 52-й минуте, отличился Андреа Пинамонти.
Арбитр назначил пенальти в ворота гостей на 87-й минуте, но игрок «старой синьоры» Мануэль Локателли не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.
Результат матча
ЮвентусТурин1:1СассуолоСассуоло
1:0 Кенан Йылдыз 14' 1:1 Андреа Пинамонти 52'
Ювентус: Маттиа Перин, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли (Душан Влахович 79'), Андреа Камбьязо (Теун Коопмейнерс 62'), Хефрен Тюрам (Фабио Миретти 62'), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Жереми Бога (Аркадиуш Милик 79'), Шику Консейсау (Эдон Жегрова 88'), Кенан Йылдыз
Сассуоло: Арьянет Мурич, Улиссес Гарсия, Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Кристиан Вольпато (Лука Липани 69'), Астер Вранкс (Эдоардо Яннони 79'), Дэррил Бакола (Арман Лорьенте 68'), Андреа Пинамонти (M'Bala Nzola 80'), Доменико Берарди (Джош Дойг 90'), Исмаэль Коне
Жёлтые карточки: Улиссес Гарсия 74' (Сассуоло), Лука Липани 90+5' (Сассуоло)
После этого матча «Ювентус» занимает 5-е место в таблице Серии А с 54 очками в активе. «Сассуоло» — на 10-й позиции с 39-ю баллами.