Знаменитый в прошлом полузащитник «Реала» Гути считает, что «сливочные» сделали правильный выбор, назначив Альваро Арбелоа главным тренером, и сейчас в команда царит настоящая командная атмосфера.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Оцениваю назначение Арбелоа очень хорошо.  Он пришел в клуб в очень непростой для него момент, и первоначальный удар пришелся на вылет из Кубка Испании.  Но он продолжал вселять оптимизм в команду.  Это помогло ему завоевать доверие игроков.  Сейчас между раздевалкой и тренером царит идеальная гармония.

Игрокам потребовалось время адаптроваться, но, думаю, они наконец-то поняли, и это заметно.  Это видно по тем усилиям, которые они прилагают сейчас, чего не было раньше.  Видно, что команда стала более сплоченной, как в атаке, так и в обороне.  Думаю, это совсем другая команда, не так ли?  Думаю, он ввел их в свой мир, верно?  И дал им уверенность, которой некоторым из них не хватало.  Это видно на примере таких игроков, как Браим, Винисиус, Вальверде…

Ключ к успеху — это команда.  Вот чего он добился: команды.  В конце концов, талант очевиден; у игроков "Реала" он есть.  Единства, которое команда продемонстрировала в последних матчах и в этом противостоянии, раньше не было.  Именно это нужно для завоевания титулов.  Я имею в виду, может быть, в одном матче талант и может принести победу.  Но в конечном счете, крупные соревнования выигрывает команда», — сказал Гути в интервью Mundo Deportivo.

Арбелоа сменил Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала» в январе 2026 года.  Недавно «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, пройдя «Ман Сити».