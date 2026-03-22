Знаменитый в прошлом полузащитник «Реала» Гути считает, что «сливочные» сделали правильный выбор, назначив Альваро Арбелоа главным тренером, и сейчас в команда царит настоящая командная атмосфера.

«Оцениваю назначение Арбелоа очень хорошо. Он пришел в клуб в очень непростой для него момент, и первоначальный удар пришелся на вылет из Кубка Испании. Но он продолжал вселять оптимизм в команду. Это помогло ему завоевать доверие игроков. Сейчас между раздевалкой и тренером царит идеальная гармония.

Игрокам потребовалось время адаптроваться, но, думаю, они наконец-то поняли, и это заметно. Это видно по тем усилиям, которые они прилагают сейчас, чего не было раньше. Видно, что команда стала более сплоченной, как в атаке, так и в обороне. Думаю, это совсем другая команда, не так ли? Думаю, он ввел их в свой мир, верно? И дал им уверенность, которой некоторым из них не хватало. Это видно на примере таких игроков, как Браим, Винисиус, Вальверде…

Ключ к успеху — это команда. Вот чего он добился: команды. В конце концов, талант очевиден; у игроков "Реала" он есть. Единства, которое команда продемонстрировала в последних матчах и в этом противостоянии, раньше не было. Именно это нужно для завоевания титулов. Я имею в виду, может быть, в одном матче талант и может принести победу. Но в конечном счете, крупные соревнования выигрывает команда», — сказал Гути в интервью Mundo Deportivo.

Арбелоа сменил Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала» в январе 2026 года. Недавно «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, пройдя «Ман Сити».