Испанская «Барселона» в летнее трансферное окно намерена подписать форварда дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, информирует издание Sport.es.

Серу Гирасси globallookpress.com

В настоящее время руководство каталонцев активно общается с окружением 30‑летнего гвинейца на предмет перехода.

Конкуренцию «Барселоне» за трансфер Гирасси намерен составить саудовский «Аль‑Иттихад», который активно ищет замену ушедшему Кариму Бензема.

Всего в этом сезоне Гирасси сыграл 39 матчей за «шмелей», забил в них 18 мячей и сделал 6 голевых передач. Соглашение форварда действует до 2028 года, а сам он сейчас оценивается в €40 млн.