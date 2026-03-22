Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва хочет попробовать свои силы в «Барселоне».

Бернарду Силва globallookpress.com

По данным издания Sport.es, об этом заявил агент 31‑летнего португальца Жорже Мендеш, вступивший в переговоры с каталонским клубом. Напомним, что хавбек покинет «Ман Сити» летом на правах свободного агента.

Сама «Барселона» не против подписать Бернарду Силву, но понимает, что на его позиции в центре поля слишком много футболистов, и сначала надо разгрузить состав. Только после этого «блауграна» может вести активные переговоры о трансфере.

Всего в текущем сезоне полузащитник сыграл 41 матч, забил в них 3 гола и сделал 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в € 27 млн.