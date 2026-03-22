«Аталанта» одержала победу над «Вероной» (1:0) в матче 30-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Давиде Дзаппакоста на 37-й минуте.
АталантаБергамо1:0ВеронаВерона
1:0 Давиде Дзаппакоста 37'
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон (Марио Пашалич 64'), Джорджио Скальвини, Берат Джимсити, Зеад Колашинац (Исак Хин 76'), Давиде Дзаппакоста, Лоренцо Бернаскони, Мартен де Рон (Лазар Самарджич 88'), Шарль Де Кетеларе (Юнус Муса 76'), Никола Залевский (Джакомо Распадори 64'), Никола Крстович
Верона: Лоренцо Монтипо, Мартин Фресе (Дэниел Ойогоке 46'), Николас Валентини, Андриас Эдмундссон, Виктор Нельссон, Абдау Харрауи (Томаш Суслов 66'), Роберто Гальярдини, Жан-Даниэль Акпа (Антуан Бернед 85'), Кирон Боуи (Амин Сарр 78'), Гифт Орбан, Rafik Belghali
Жёлтые карточки: Исак Хин 83' — Андриас Эдмундссон 16', Николас Валентини 54', Роберто Гальярдини 63'
После этого матча «Аталанта» занимает 7-е место в таблице Серии А с 50-ю очками в активе. «Верона» — на 19-й строчке с 18-ю баллами.