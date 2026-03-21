22 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Верона». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аталанта — Верона с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Аталанта»
Турнирное положение: «Бергамаски» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Аталанта» на 4 очка отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бергамаски» уступили «Баварии» (1:4).
До того команда расписала мировую с «Интером» (1:1). А вот первый поединок с «Баварией» завершился разгромом (1:6).
В пяти своих последних матчах «Аталанта» разжилась тремя ничьими. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 15.
Состояние команды: «Бергамаски» нынче выглядят бледно. Команда не может победить уже 6 матчей кряду.
Причем «Аталанта» традиционно удачно противостоит «Вероне». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
«Верона»
Турнирное положение: «Мастифы» отчаянно сражаются за выживание. Команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.
Причем «Верона» на 9 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мастифы» были биты «Дженоа» (0:2).
До того команда нанесла поражение крепкой «Болонье» (2:1). А вот чуть ранее она уступила «Наполи» (1:2).
При этом «Верона» в 5 своих последних поединках добыла лишь одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Мастифы» твердо стоят на вылет. Команде крайне натужно даются победы.
При этом «Верона» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот вне родных стен «мастифы» разжились лишь 11 очками в 15 поединках.
В этом поединке «мастифы» явно будут рисковать. Команде нужно непременно набирать очки, пока шансы на выживание окончательно не испарились.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аталанта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.
Прогноз: «Аталанта» способна прибавить в плане реализации, да и веронцы явно будут рисковать.
Ставка: Обе забьют за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Мастифы» пропускают чаще всех в лиге
- «Аталанта» не побеждает уже 6 матчей кряду
- «Верона» в первом круге одолела земляков Труффальдино (3:1)
- «Аталанта» в трех последних матчах пропустила 11 мячей
- В приличной форме находится форвард веронцев Гифт Орбан