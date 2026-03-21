Забить получится у всех

прогноз на матч Серии A, ставка за 2.20

22 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Верона». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аталанта — Верона с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Бергамаски» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Аталанта» на 4 очка отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бергамаски» уступили «Баварии» (1:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда расписала мировую с «Интером» (1:1). А вот первый поединок с «Баварией» завершился разгромом (1:6).

В пяти своих последних матчах «Аталанта» разжилась тремя ничьими. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 15.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Бергамаски» нынче выглядят бледно. Команда не может победить уже 6 матчей кряду.

Причем «Аталанта» традиционно удачно противостоит «Вероне». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Верона»

Турнирное положение: «Мастифы» отчаянно сражаются за выживание. Команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Верона» на 9 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мастифы» были биты «Дженоа» (0:2).

До того команда нанесла поражение крепкой «Болонье» (2:1). А вот чуть ранее она уступила «Наполи» (1:2).

При этом «Верона» в 5 своих последних поединках добыла лишь одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Мастифы» твердо стоят на вылет. Команде крайне натужно даются победы.

При этом «Верона» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот вне родных стен «мастифы» разжились лишь 11 очками в 15 поединках.

В этом поединке «мастифы» явно будут рисковать. Команде нужно непременно набирать очки, пока шансы на выживание окончательно не испарились.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аталанта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Аталанта» способна прибавить в плане реализации, да и веронцы явно будут рисковать.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Аталанта» — «Верона» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Аталанта» — «Верона» позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Пять причин, почему ставка зайдет