Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвел итог матча против «Крыльев Советов» (0:0).

«Конечно, мы хотели победить. Рассчитывали забить голы. К сожалению, не удалось взять три очка. Не удалось ни нам, ни сопернику показать зрелищной игры. Результат в целом получился справедливым.

Игра протекала в размеренном темпе. Заменами пытались склонить чашу весов в свою сторону. К сожалению, этого не получилось. Раз не удается взять три очка, нужно уметь сохранить одно» , -цитирует Артигу «Матч ТВ».

«Рубин» с 30 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» набрали 21 балл и располагаются на 13-й позиции.