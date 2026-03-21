В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого сыграет на выезде против «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» . Встреча состоится 5 апреля.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В середине первого тайма нападающий «Бэйцзин Гоань» Чжан Юйнин вывел свою команду вперед. Однако на 68-й минуте защитник «Шанхай Шэньхуа» Шиничи Чань сравнял счет.

В Пекине завершился матч третьего тура китайской Суперлиги между командами «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шэньхуа» , возглавляемой российским тренером Леонидом Слуцким .

