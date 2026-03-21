В Пекине завершился матч третьего тура китайской Суперлиги между командами «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемой российским тренером Леонидом Слуцким.
Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В середине первого тайма нападающий «Бэйцзин Гоань» Чжан Юйнин вывел свою команду вперед. Однако на 68-й минуте защитник «Шанхай Шэньхуа» Шиничи Чань сравнял счет.
Результат матча
Бэйцзин ГоаньПекин1:1Шанхай ШэньхуаШанхай
1:0 Чжан Юйнин 23' 1:1 Чхан Шиничхи 68'
Бэйцзин Гоань: Гонсалу Рамуш, Beni Nkololo, Абубакар Конте, Фабиу Абреу, Чжан Юйнин, Jianzhi Zhang, Jia Feifan, Abdugheni Abduhamit, Jiefu Deng (Фэн Босюань 62'), Zhang Xizhe (Чи Чжунго 78'), Lin Liangming (Cao Yongjing 79')
Шанхай Шэньхуа: Гао Тяньи (Xu Haoyang 85'), Чжу Чэньцзе, Цзинь Сюнкаи, Вилсон Манафа, Ван Хайцзянь (Ян Цзэсян 60'), Рафаэл Ратан, Чхан Шиничхи, Saulo Mineiro (Се Пэнфэй 75'), Chengyu Liu, Qipeng Wu, Xue Qinghao
Жёлтые карточки: Фабиу Абреу 44', Abdugheni Abduhamit 66' — Shilong Wang 45+3', Гао Тяньи 74', Ян Цзэсян 85'
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого сыграет на выезде против «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Встреча состоится 5 апреля.