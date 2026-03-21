Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал поражение своей команды в матче 31-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:3).

«Голы придают энергии, а сейчас мы просто дарим их соперникам. Плохие голы. Мы начали матч нервно, допускали дешевые потери, а затем вошли в игру. Но это происходит слишком часто, особенно в последние недели — мы пропускаем действительно очень дешевые мячи. Мы сами заводим трибуны.

Ответственность полностью на мне. Сегодня мы сыграли иначе: опустили линию чуть глубже, использовали схему 4-4-2. Но были слишком расслабленными. Разница снова в обеих штрафных — они реализуют моменты. Ндиай классно исполнил. У нас были моменты, особенно в первом тайме. Мы их не используем, а если ты не реализуешь…

Мы всего в одном очке от Лиги чемпионов. Я продолжаю узнавать этот клуб — это огромный клуб. Вокруг много шума — много негатива, и он заслуженный после наших выступлений на этой неделе. Мы набрали 17 очков в 10 матчах при мне — это, кажется, четвертый результат за этот период. Нам нужно игнорировать этот шум и сохранять уверенность и хладнокровие. Перерыв на матчи сборных, возможно, пришелся как раз вовремя.

Ребята хотят играть как можно лучше. Мы хотим отдавать все ради клуба. У нас молодая команда. Мы эмоциональны, но дело в том, чтобы делать больше для клуба», — цитирует Росеньора NBC Sports.

После этого матча «Челси» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. В следующем поединке «синие» сыграют против «Порт Вэйла» 4-го апреля в Кубке Англии.