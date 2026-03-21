Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал поражение своей команды в матче 31-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:3).

Лиам Росеньор — главный тренер «Челси» globallookpress.com

«Голы придают энергии, а сейчас мы просто дарим их соперникам.  Плохие голы.  Мы начали матч нервно, допускали дешевые потери, а затем вошли в игру.  Но это происходит слишком часто, особенно в последние недели — мы пропускаем действительно очень дешевые мячи.  Мы сами заводим трибуны.

Ответственность полностью на мне.  Сегодня мы сыграли иначе: опустили линию чуть глубже, использовали схему 4-4-2.  Но были слишком расслабленными.  Разница снова в обеих штрафных — они реализуют моменты.  Ндиай классно исполнил.  У нас были моменты, особенно в первом тайме.  Мы их не используем, а если ты не реализуешь…

Мы всего в одном очке от Лиги чемпионов.  Я продолжаю узнавать этот клуб — это огромный клуб.  Вокруг много шума — много негатива, и он заслуженный после наших выступлений на этой неделе.  Мы набрали 17 очков в 10 матчах при мне — это, кажется, четвертый результат за этот период.  Нам нужно игнорировать этот шум и сохранять уверенность и хладнокровие.  Перерыв на матчи сборных, возможно, пришелся как раз вовремя.

Ребята хотят играть как можно лучше.  Мы хотим отдавать все ради клуба.  У нас молодая команда.  Мы эмоциональны, но дело в том, чтобы делать больше для клуба», — цитирует Росеньора NBC Sports.

После этого матча «Челси» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.  В следующем поединке «синие» сыграют против «Порт Вэйла» 4-го апреля в Кубке Англии.