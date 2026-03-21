Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался об игре московской команды во второй части сезона.

Руслан Пименов globallookpress.com

«Считаю, что причиной неубедительного выступления "Локомотива" в первых матчах весенней части сезона стали усталость у игроков и ротация состава: те футболисты, которые не усилили игру. Надеюсь, что "Локомотив" выйдет из этой небольшой ямы и будут бороться за медали», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая только «Краснодару» и «Зениту».