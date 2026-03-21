«Осасуна» одержала победу над «Жироной» (1:0) в матче 29-го тура испанской Примеры.
Единственный гол хозяева записали на свой счет на 80-й минуте, отличился Анте Будимир.
Результат матча
ОсасунаПамплона1:0ЖиронаЖирона
1:0 Анте Будимир 80'
Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Хавьер Галан, Хон Монкайола, Икер Муньос (Абель Бретонес 83'), Рубен Гарсия (Асьер Осамбела 83'), Аймар Орос (Энрике Барха 69'), Виктор Муньос, Анте Будимир (Рауль Гарсия 83')
Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес (Алекс Морено 75'), Дейли Блинд, Витор Рейс, Хьюго Ринкон, Хоэль Рока (Клаудио Эчеверри 60'), Аззедин Унаи, Аксель Витсель, Франсиско Пейнадо (Тома Лемар 86'), Виктор Цыганков (Абель Руис 86'), Владислав Ванат (Иван Мартин 75')
Жёлтые карточки: Хавьер Галан 59' — Виктор Цыганков 39'
После этого матча «Осасуна» занимает 9-е место в таблице Примеры с 37-ю очками в активе. «Жирона» — на 12-й позиции с 34 баллами.