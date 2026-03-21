«Ливерпуль» хочет подписать вингера «Баварии» Майкла Олисе.

Французский футболист, которому 24 года, показывает отличные результаты в этом сезоне — 15 голов и 27 результативных передач в 38 матчах. «Ливерпуль» рассматривает его как потенциальную замену Мохамеду Салаху.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Олисе составляет 140 миллионов евро. Летом 2024 года «Бавария» купила его у «Кристал Пэлас» за 53 миллиона евро.

Как сообщает indykaila News, семья Олисе сегодня, 21 марта, будет на матче АПЛ между «Брайтоном» и «Ливерпулем».