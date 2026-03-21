Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов высказался по поводу игры футболистов ЦСКА. Ранее армейцы уступили «Краснодару» со счетом 0:4 в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Московский клуб заканчивал встречу вдевятером из-за удалений Матеуса Рейса и Мойзеса.

«ЦСКА надо как-то успокаиваться. Не надо зарабатывать красные карточки на ровном месте. Нет сплоченности, которая была в прошлом году. Физически не так хорошо готовы, середина поля проваливается.

Это внутренняя кухня. Когда негативный результат, все возбуждены, нервничают. Многим игрокам ЦСКА надо к психологу сходить. Я не знаю, чего они так нервничают. Какие-то постоянные разборки, фолы на ровном месте. Такое добром не заканчивается. Сами себя подставляют, а потом мучаются на футбольном поле», — цитирует Колыванова «Чемпионат».