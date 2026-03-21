Футбольный комментатор Константин Генич высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча.

«Можно было дать 10 и из них три — условно. Но, на самом деле, любое решение, которое вынес бы Контрольно-дисциплинарный комитет, было бы обсуждаемо. Три матча — еще гуманно. Три месяца — вот это было бы точно жестко», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Дисквалификация последовала после конфликта между тренерскими штабами «Балтики» и ЦСКА в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, который завершился победой калининградцев со счетом 1:0.