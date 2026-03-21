«Эспаньол» дома проиграл «Хетафе» в матче 29-го тура Ла Лиги — 1:2.

Хосе Бордалас — главный тренер «Хетафе» globallookpress.com

Голами в составе победителей отличились Дуарте и Мауро Арамбарри на на 3-й и 7-й компенсированных к первому тайму минутах.

Единственный мяч у хозяев забил Роберто Жан Фернандес на 68-й минуте.

Результат матча Эспаньол Барселона 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Домингуш Дуарте 45+3' 0:2 Мауро Арамбарри 45+7' 1:2 Роберто Фернандес 68' Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали ( Рубен Санчес 65' ), Клеменс Ридель ( Мигель Рубио 79' ), Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Кевин Гарсиа, Эдуардо Экспозито, Урко Гонсалес, Тайрис Долан ( Жофре Каррерас 78' ), Рамон Терратс ( Пере Милья 65' ), Сириль Нгонж ( Роберто Фернандес 46' ) Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения, Диего Рико ( Марио Мартин 34' ), Саид Ромеро, Домингуш Дуарте, Даконам Ортега Дьене, Хуан Иглесиас, Мауро Арамбарри ( Sebastian Boselli 84' ), Луис Милья, Мартин Сатриано, Luis Vasquez Жёлтые карточки: Аллан Ньом 45+10' (Хетафе), Саид Ромеро 46' (Хетафе), Даконам Ортега Дьене 61' (Хетафе), Марио Мартин 64' (Хетафе), Sebastian Boselli 84' (Хетафе)

Статистика матча 4 Удары в створ 4 6 Удары мимо 3 66 Владение мячом 34 9 Угловые удары 9 3 Офсайды 2 11 Фолы 19

«Хетафе» набрал 38 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице, «Эспаньол» с 37 баллами опустился на 9-ю строчку в Ла Лиге.