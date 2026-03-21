«Эспаньол» дома проиграл «Хетафе» в матче 29-го тура Ла Лиги — 1:2.
Голами в составе победителей отличились Дуарте и Мауро Арамбарри на на 3-й и 7-й компенсированных к первому тайму минутах.
Единственный мяч у хозяев забил Роберто Жан Фернандес на 68-й минуте.
Результат матча
ЭспаньолБарселона1:2ХетафеХетафе
0:1 Домингуш Дуарте 45+3' 0:2 Мауро Арамбарри 45+7' 1:2 Роберто Фернандес 68'
Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали (Рубен Санчес 65'), Клеменс Ридель (Мигель Рубио 79'), Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Кевин Гарсиа, Эдуардо Экспозито, Урко Гонсалес, Тайрис Долан (Жофре Каррерас 78'), Рамон Терратс (Пере Милья 65'), Сириль Нгонж (Роберто Фернандес 46')
Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения, Диего Рико (Марио Мартин 34'), Саид Ромеро, Домингуш Дуарте, Даконам Ортега Дьене, Хуан Иглесиас, Мауро Арамбарри (Sebastian Boselli 84'), Луис Милья, Мартин Сатриано, Luis Vasquez
Жёлтые карточки: Аллан Ньом 45+10' (Хетафе), Саид Ромеро 46' (Хетафе), Даконам Ортега Дьене 61' (Хетафе), Марио Мартин 64' (Хетафе), Sebastian Boselli 84' (Хетафе)
«Хетафе» набрал 38 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице, «Эспаньол» с 37 баллами опустился на 9-ю строчку в Ла Лиге.