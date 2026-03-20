прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.40

21 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Хетафе». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Эспаньол — Хетафе с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» сохраняют шансы на попадание в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы. При этом «Эспаньол» на 4 очка отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» уступили «Мальорке» (1:2).

До того команда не смогла переиграть «Овьедо» (1:1). А вот поединок с «Эльче» завершился боевой ничьей (2:2).

В пяти своих последних матчах «Эспаньол» добыл 3 ничьи. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Попугаи» нынче выглядят бледно. Команда не может победить уже 3 месяца.

Причем «Эспаньол» традиционно удачно противостоит «Хетафе». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Асулонес» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Хетафе» на 6 зачетных баллов отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает менее гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Асулонес» уступили «Атлетико» (0:1).

До того команда переиграла крепкий «Бетис» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение мадридскому «Реалу» (1:0).

При этом «Хетафе» в 5 своих последних поединках победила 3 раза. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Асулонес» ершисты, однако стабильностью не блещут. Да и в кадровом плане команда выглядит скромно.

При этом «Хетафе» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Вот только «попугаям» команда уступила в двух последних очных встречах.

«Асулонес» уже больше года не обыгрывают «Эспаньол». Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Эспаньол» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.90 и 1.36.

Прогноз: «Попугаи» намерены подтянуться к еврозоне, да и «асулонес» крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Эспаньола» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

Ставка: Ничья за 2.90

