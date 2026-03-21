Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике получил травму и был вынужден покинуть поле уже на восьмой минуте матча 31-го тура английской Премьер-лиги против «Брайтона».

Уго Экитике globallookpress.com

Встреча проходит на стадионе «Американ Экспресс» при судействе Даррена Ингланда. На данный момент счет в матче ничейный — 1:1.

Вместо Экитике на поле вышел полузащитник Кертис Джонс. «Ливерпуль», возглавляемый Арне Слотом, занимает пятую строчку в турнирной таблице с 49 очками, в то время как «Брайтон» с 40 очками находится на 12-м месте.