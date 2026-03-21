«Бавария» одержала уверенную победу над «Унионом» (4:0) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе мюнхенцев дублем отметился Серж Гнабри, отличившись на 45+1-й и 67-й минутах встречи.
Еще по голу записали на свой счет Майкл Олисе на 43-й минуте и Гарри Кейн на 49-й минуте.
Результат матча
БаварияМюнхен4:0УнионБерлин
1:0 Майкл Олисе 43' 2:0 Серж Гнабри 45+1' 3:0 Гарри Кейн 49' 4:0 Серж Гнабри 67'
Бавария: Йонас Урбиг, Йосип Штанишич, Ким Мин Джэ (Хироки Ито 71'), Деотшанкюль Юпамекано (Рафаэл Геррейру 61'), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Леон Горецка (Erblin Osmani 87'), Майкл Олисе, Леннарт Карл (Том Бишоф 61'), Серж Гнабри, Гарри Кейн
Унион: Фредерик Реннов, Деррик Кён, Кристофер Триммель (Йосип Юранович 76'), Стэнли Нсоки (Андрей Илич 46'), Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Тим Скарке (Том Роте 46'), Алёша Кемляйн (Алекс Краль 61'), Рани Хедира, Яник Хаберер, Ливан Бурджу (Чон У Ён 61')
Жёлтые карточки: Деотшанкюль Юпамекано 3' — Леопольд Кверфельд 30', Данило Дуки 37'
После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 70-ю очками в активе. «Унион» — на 10-й позиции с 31-м баллом.