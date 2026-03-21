«Бавария» одержала уверенную победу над «Унионом» (4:0) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе мюнхенцев дублем отметился Серж Гнабри, отличившись на 45+1-й и 67-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Майкл Олисе на 43-й минуте и Гарри Кейн на 49-й минуте.

Результат матча Бавария Мюнхен 4:0 Унион Берлин 1:0 Майкл Олисе 43' 2:0 Серж Гнабри 45+1' 3:0 Гарри Кейн 49' 4:0 Серж Гнабри 67' Бавария: Йонас Урбиг, Йосип Штанишич, Ким Мин Джэ ( Хироки Ито 71' ), Деотшанкюль Юпамекано ( Рафаэл Геррейру 61' ), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Леон Горецка ( Erblin Osmani 87' ), Майкл Олисе, Леннарт Карл ( Том Бишоф 61' ), Серж Гнабри, Гарри Кейн Унион: Фредерик Реннов, Деррик Кён, Кристофер Триммель ( Йосип Юранович 76' ), Стэнли Нсоки ( Андрей Илич 46' ), Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Тим Скарке ( Том Роте 46' ), Алёша Кемляйн ( Алекс Краль 61' ), Рани Хедира, Яник Хаберер, Ливан Бурджу ( Чон У Ён 61' ) Жёлтые карточки: Деотшанкюль Юпамекано 3' — Леопольд Кверфельд 30', Данило Дуки 37'

Статистика матча 9 Удары в створ 1 14 Удары мимо 1 74 Владение мячом 26 12 Угловые удары 1 1 Офсайды 4 5 Фолы 8

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 70-ю очками в активе. «Унион» — на 10-й позиции с 31-м баллом.