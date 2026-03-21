В «Интере» стали более спокойно рассматривать вариант с продажей защитника Алессандро Бастони. Руководство клуба понимает, что потенциальный трансфер может принести около 70 млн евро и позволит серьёзно усилить состав.

Главным претендентом на игрока остаётся «Барселона». При этом каталонцы рассчитывают снизить запрашиваемую сумму, в том числе за счёт различных форматов сделки — например, с включением своих футболистов.

На случай ухода Бастони «нерадзурри» уже подготовили список возможных замен. В него входят: Алессандро Буонджорно («Наполи»), Эван Н'Дика («Рома») и Джон Лукуми («Болонья»).

Сейчас «Интер» лидирует в Серии А. Команда близка к тому, чтобы по итогам сезона выиграть скудетто.