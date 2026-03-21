«Ахмат» сообщил о состоянии защитника Мирослава Богосаваца, который потерял сознание во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Состояние Мирослава оценивается как удовлетворительное. После инцидента на 47-й минуте встречи с "Ростовом" он был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Там Богосавац прошёл медицинское обследование. По результатам диагностики у него диагностировано лёгкое сотрясение мозга, а также зашита рваная рана верхней губы. Мы желаем Мирославу скорейшего выздоровления и скорого возвращения на поле!» — говорится в заявлении клуба.

Во втором тайме матча Богосавац получил удар коленом в голову от игрока «Ростова» Андрея Ланговича, после чего потерял сознание. Сербский защитник покинул поле на машине скорой помощи.