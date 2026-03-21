Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о шансах команды завоевать трофеи в нынешнем сезоне.

Напомним, что за все время работы Артеты на посту главного тренера «канониры» выиграли Кубок Англии в сезоне 2019/2020 и дважды Суперкубок Англии — в 2020 и 2023 годах.

«Очевидно, стремление побеждать у нас всегда было, и это не меняется, выиграю я один, два, три или пять (трофеев). Но да, это было трудно принять, потому что я хочу выигрывать каждый турнир, в котором участвую.

Когда ты оказываешься в такой ситуации и годами не выигрываешь трофеи, это, конечно, добавляет необходимости, но также и мотивации, потому что ты действительно этого хочешь.

И это у нас есть. Это очень важно для нас и то, к чему мы стремились уже некоторое время, и теперь у нас есть возможность этого добиться.

Но также нужно понимать, что в спорте иногда другие игроки и команды оказываются лучше тебя, и твоя задача — посмотреть на себя со стороны, отдать все без остатка и стать лучше них — именно к этому мы и стремимся», — сказал Артета ESPN.

«Арсенал» занимает 1-е место в таблице английской Премьер-лиги с 70-ю очками в активе, опережая «Манчестер Сити» на 9 пунктов.