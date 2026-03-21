Наставник «Милана» Массимилиано Аллегри высказался про игру хорватского хавбека Луки Модрича.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«С самого первого дня он демонстрировал свои технические, человеческие и профессиональные качества всем вокруг. Наблюдая за тем, как он играет с невероятной страстью и любовью к своему делу, заряжаешься энергией и позитивом.

Что будет с ним дальше? Это зависит от него — клуб с ним поговорит. Ему предстоит сыграть на чемпионате мира, так что давайте просто позволим ему насладиться этим», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

«Милан» в Серии А набрал 60 очков и идет третьим в таблице.