В 22-м туре Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 «Ахмат» обыграл «Ростов» со счетом 1:0.

На 33-й минуте игры полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура забил гол после подачи с углового. Однако уже в начале второго тайма футболист «Ахмата» Мирослав Богосавац получил серьезную травму головы после удара коленом и был экстренно госпитализирован.

После этой игры «Ахмат» остается на седьмом месте в турнирной таблице с 30 очками. «Ростов» занимает 11-ю строчку, имея в своем активе 22 очка и отставая от зоны переходных матчей всего на два очка.