Бывший генеральный директор «Динамо» и «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о будущем главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

«Мне кажется, что сейчас Челестини как‑то очень растерялся. Более того, сначала при нем команда все‑таки играла на дрожжах Николича, и все неплохо шло. А сегодня они посыпались, и он не знает, как вывести команду из трудной ситуации, как управлять. Да и поражения психологию не поднимают, конечно: футболисты нервничать начинают, в команде непонимание того, что тренер делает. И он сам запутался.

Новички не успели вписаться в игру? Напротив, игроки не самые худшие пришли — хорошие футболисты. И ими надо управлять. Значит, что‑то не получается у тренера. Если команда еще проиграет пару матчей, то с ним попрощаются», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

ЦСКА с 36 очками занимает 5-е место в РПЛ, проиграв четыре последние встречи в чемпионате страны.