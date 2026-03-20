Бывший генеральный директор «Динамо» и «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о будущем главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

Фабио Челестини

«Мне кажется, что сейчас Челестини как‑то очень растерялся.  Более того, сначала при нем команда все‑таки играла на дрожжах Николича, и все неплохо шло.  А сегодня они посыпались, и он не знает, как вывести команду из трудной ситуации, как управлять.  Да и поражения психологию не поднимают, конечно: футболисты нервничать начинают, в команде непонимание того, что тренер делает.  И он сам запутался.

Новички не успели вписаться в игру?  Напротив, игроки не самые худшие пришли — хорошие футболисты.  И ими надо управлять.  Значит, что‑то не получается у тренера.  Если команда еще проиграет пару матчей, то с ним попрощаются», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

ЦСКА с 36 очками занимает 5-е место в РПЛ, проиграв четыре последние встречи в чемпионате страны.