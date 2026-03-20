Фланговый защитник «Наполи» Леонардо Спинаццола может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом в соцсетях сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

По данным источника, интерес к футболисту проявляет туринский «Ювентус». Клуб готов предложить игроку контракт сроком на два года и рассматривает вариант подписания уже этим летом.

Спинаццола выступает за «Наполи» с лета 2024 года. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня 2026-го, а рыночная стоимость оценивается примерно в 3,5 млн евро.