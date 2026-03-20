«Шахтер» уступил «Леху» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.
У польской команды дублем отметился Микаэль Исхак, отличившись на 13-й и 45+7-й минутах встречи.
Защитник «Леха» Жоан Моутинью на 68-й минуте забил гол в свои ворота.
Результат матча
Шахтёр ДДонецк1:2Лех ППознань
0:1 Микаэль Исхак 13' 0:2 Микаэль Исхак 45+7' пен.
Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Марлон, Педриньо, Егор Назарина (Isaque Isaque 62'), Алисон Сантана (Лассина Траоре 80'), Педриньо, Олег Андреевич Очеретько, Невертон (Эгиналдо 86'), Кауан Элиас (Lucas dos Santos Ferreira 80')
Лех П: Бартош Мрозек, Антонио Милич, Войцех Монька, Роберт Гумни (Жоэл Виейра Перейра 46'), Луис Пальма (Али Голизаде 68'), Таофик Исмахил (Лео Бенгтссон 68'), Гисли Тордарсон (Yannick Agnero 83'), Антони Козубаль, Жоау Моутинью, Микаэль Исхак, Пабло Родригес (Патрик Волемарк 77')
Жёлтая карточка: Алаа Грам 49' (Шахтёр Д)
По сумме двух встреч «Шахтер» (3:1 и 1:2) пробился в 1/4 финала Лиги конференций. «Лех» завершил свой путь на турнире.