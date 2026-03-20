«Шахтер» уступил «Леху» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.

У польской команды дублем отметился Микаэль Исхак, отличившись на 13-й и 45+7-й минутах встречи.

Защитник «Леха» Жоан Моутинью на 68-й минуте забил гол в свои ворота.

Результат матча Шахтёр Д Донецк 1:2 Лех П Познань 0:1 Микаэль Исхак 13' 0:2 Микаэль Исхак 45+7' пен. Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Марлон, Педриньо, Егор Назарина ( Isaque Isaque 62' ), Алисон Сантана ( Лассина Траоре 80' ), Педриньо, Олег Андреевич Очеретько, Невертон ( Эгиналдо 86' ), Кауан Элиас ( Lucas dos Santos Ferreira 80' ) Лех П: Бартош Мрозек, Антонио Милич, Войцех Монька, Роберт Гумни ( Жоэл Виейра Перейра 46' ), Луис Пальма ( Али Голизаде 68' ), Таофик Исмахил ( Лео Бенгтссон 68' ), Гисли Тордарсон ( Yannick Agnero 83' ), Антони Козубаль, Жоау Моутинью, Микаэль Исхак, Пабло Родригес ( Патрик Волемарк 77' ) Жёлтая карточка: Алаа Грам 49' (Шахтёр Д)

Статистика матча 1 Удары в створ 7 6 Удары мимо 6 55 Владение мячом 45 4 Угловые удары 5 0 Офсайды 2 10 Фолы 7

По сумме двух встреч «Шахтер» (3:1 и 1:2) пробился в 1/4 финала Лиги конференций. «Лех» завершил свой путь на турнире.